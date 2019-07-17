На рынке "Мейвели" произошло массовое отравление

БАКУ/Trend/ - На территории Гарадагского района Баку во фруктово-овощном логистическом центре «Мейвели» произошло массовое отравление.

Как сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения, первый вызов по факту отравления поступил в 10:14. Прибывшие на вызов врачи поместили обратившееся лицо в Клинический медицинский центр с диагнозом отравление: "В 10:52 поступил второй вызов об ухудшении состояния еще трех человек. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи также поместила пострадавших в клинический Центр. Пострадавшие сообщили, что почувствовали себя плохо, после того как съели яйца".

Согласно информации, больным оказывается необходимая помощь. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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