В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу

18 июля 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 19 июля проведет электронный тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам «AA», «AB», «AC», «BA», «BB», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен начнется в 10:00, и будет проведен в здании ГЭЦ по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 19 июля 2019 года в 09:00.

Пройти регистрацию можно на http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

На тестовом экзамене будут использованы те же тестовые задания, что и на прежних экзаменах в соответствии с каждой группой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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