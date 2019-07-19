Общество ветеранов спецслужб "Альянс" наградило сотрудника TREND (ФОТO)

19 июля 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение ветеранов органов спецслужб "Альянс" 19 июля вручило награду сотруднику информационного агентства TREND.

Как сообщает в пятницу Trend, председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Шамиль Сулейманов наградил корреспондента информационного агентства TREND Джейхуна Алекперова почетной грамотой за его последовательное и активное участие, совместно с вышеуказанной структурой, в работе по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма.

Сулейманов отметил, что информационное агентство TREND сыграло незаменимую роль в популяризации деятельности Общественного объединения. В свою очередь, заместитель председателя Общественного объединения «Альянс» Азер Гараев, выразил благодарность TREND и пожелал удачи всем сотрудникам агентства.

Отметим, что Общественное объединение ветеранов органов спецслужб "Альянс" зарегистрировано министерством юстиции пятого мая 2004 года.

Основной целью объединения является оказание помощи социальной адаптации ветеранов органов спецслужб, материальной, моральной и другой практической помощи членам объединения, а также привлечение финансовых средств с целью оказания помощи социальным и медицинским программам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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