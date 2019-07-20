Дорожная полиция Азербайджана проводит мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах (ФОТО)

20 июля 2019 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Гарадагского районного управления полиции провели очередной рейд, с целью обеспечения охраны общественного порядка и безопасности движения.

В ходе рейда, в котором принял участие и сотрудник Trend, в отношении водителей и пешеходов, нарушавших правила дорожного движения были предприняты надлежащие меры.

Инспектор по розыску отдела дорожной полиции районного управления, майор полиции Камиль Рагимов сообщил, что в ходе рейда было остановлено 15 автомобилей.

"В отношении остановленных водителей, в надлежащем порядке были составлены административные протоколы. Также были остановлены семь пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, создавая помехи в движению автомобилей. Они тоже были оштрафованы. Мы регулярно проводим на территории района рейды и профилактические меры, призываем водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Целью этих мероприятий является обеспечение безопасности пешеходов и автомобилей, уменьшение числа ДТП", - сообщил Рагимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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