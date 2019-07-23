Ханлар Фатиев: Азербайджан способен принять любые международные состязания и мероприятия

БАКУ/Trend/ - Когда, в 2003 году в чемпионате Европы по дзюдо в Баку приняли участие до 300 дзюдоистов из 30 стран континента, я не мог и представить себе, что в будущем Азербайджан будет принимать десятки международных турниров мирового уровня. Далее, в 2004 году в Баку успешно состоялся этап Кубка Мира по художественной гимнастике, в 2005 году – 27-й Чемпионат мира по художественной гимнастике, далее первые Европейские игры, гоночные соревнования «Формула-1», многонациональный, мультиспортивный турнир Игры исламской солидарности, финал Лиги Европы и другие значимые соревнования. А проведение сегодня в Баку XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 в очередной раз доказывает, что наша страна все более развивается, и способна принять любые значимые состязания и мероприятия.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев.

По его словам, развитые страны уже поверили в общественно-политическую стабильность, достигнутую в Азербайджане.

«Особое внимание и забота спорту, оказываемая главой государства Ильхамом Алиевым, очень сильно влияют на международный имидж нашей страны. Естественно, наша стремительно развивающаяся экономика, современные города и районы, созданная повсеместно новая инфраструктура, восстановленные спортивные сооружения и комплексы приводят к повышению рейтинга Азербайджана на международной арене. Теперь наша страна на равных правах соперничает со многими развитыми странами за проведение больших мероприятий и, в основном, берет верх. Это – показатель развития Азербайджана», - сказал Фатиев.

Депутат особо отметил, что организация XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, проводимого под эгидой Международного олимпийского комитета, организована на самом высоком уровне , что для участия на этом турнире в Азербайджан прибыло более 3600 атлетов и технического персонала, и на 12 спортивных объектах задействованы более 2500 волонтеров.

Фатиев подчеркнул, что наша страна уже имеет достаточный опыт проведения таких важных турниров и сотрудники структур, задействованных в этой сфере, уже стали профессионалами своего дела.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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