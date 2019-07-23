В финал "EYOF Баку 2019" вышли пять азербайджанских борцов

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершаются соревнования по борьбе, которые проходят в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает во вторник Trend.

В третий день соревнований встречаются борцы в 7 весовых категориях.

Азербайджанский борец Кянан Гейбатов в дебюте одержал победу над украинским борцом. После встречи с финским спортсменом Гейбатов вышел в полуфинал, где одолел представителя Греции.

Джабраил Гаджиев в первой встрече одержал уверенную победу над грузинским спортсменом. Затем за минуту одолев турецкого борца, он вышел в ¼ финала, где обошел и представителя Греции. В полуфинале Гаджиев одолел и спортсмена из Швейцарии, пройдя в финал.

Эльмир Алиев провел отличную схватку с норвежским спортсменом, затем одолел румынского борца, а в полуфинале обыграл представителя Грузии, пройдя в финал.

Хасай Гасанли легко победил греческого борца в первой встрече, обошел соперников из Финляндии и Швейцарии, выйдя в полуфинал. Он победил и в напряженной борьбе в полуфинале с украинским борцом, выйдя в финал.

Биргюль Солтанова на старте проиграла россиянке.

Эльнура Мамедова в упорной борьбе обошла венгерскую спортсменку, а затем обыграла спортсменок из Украины и Румынии, пройдя в финал.

Нигяр Мирзазаде начала выступление со встречи со спортсменкой из Германии, но в ¼ финала не смогла обыграть турчанку. В утешительной встрече Мирзазаде легко победила британскую спортсменку, получив путевку на встречу за бронзовую медаль.

Отметим, что поединки за медали начнутся в 16:00.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Победителей ожидают 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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