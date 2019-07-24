Азербайджанский дзюдоист вышел в финал “EYOF Баку 2019”

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в финал “EYOF Баку 2019”, сообщает в среду Trend.

Байрамов (60 кг) обыграл на пути к финалу турецкого спортсмена Мухаммеда Демиреля, австрийского дзюдоиста Адама Сафери и грека Микиса Тонтимидиса.

Дзюдоистка Гюльшан Байрамова (44 кг) выступит в утешительной встрече. В первой встрече она победила польскую дзюдоистку Наталью Стоклоса.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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