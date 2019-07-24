Азербайджанский дзюдоист вышел в финал “EYOF Баку 2019”

24 июля 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в финал “EYOF Баку 2019”, сообщает в среду Trend.

Байрамов (60 кг) обыграл на пути к финалу турецкого спортсмена Мухаммеда Демиреля, австрийского дзюдоиста Адама Сафери и грека Микиса Тонтимидиса.

Дзюдоистка Гюльшан Байрамова (44 кг) выступит в утешительной встрече. В первой встрече она победила польскую дзюдоистку Наталью Стоклоса.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"EYOF Баку 2019": Атмосфера в Национальной арене гимнастики в Баку замечательная – украинские спортсменки (ФОТО)
Общество 14:26
EYOF Баку 2019: Надеемся завоевать «золото» в командном зачете – российские гимнастки (ФОТО)
Общество 14:13
Азербайджанская легкоатлетка вышла в финал "EYOF Баку 2019"
Общество 13:30
"EYOF Баку 2019": Продолжаются соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:12
“EYOF Баку 2019”: Азербайджанская пловчиха вышла в полуфинал
Общество 10:52
"EYOF Баку 2019": В Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:38
Лента новостей
МФК расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере энергетики (Эксклюзив)
Бизнес 15:29
Иран будет сбивать беспилотники, нарушающие границу страны, заявил Роухани
Другие страны 15:28
Турецкая компания ABC Deterjan рассматривает возможности инвестиций в Азербайджан
Экономика 15:25
МЧС Азербайджана подтвердило готовность 116 зданий к эксплуатации
Экономика 15:23
Казахстанский город присоединился к "зеленой" программе ЕБРР
Бизнес 15:22
AFB Bank сократил совокупные активы на 19%
Бизнес 15:18
«ЛУКОЙЛ» планирует построить завод по производству пропилена в Нижегородской области
Энергетика 15:10
Британское судно прошло Ормузский пролив впервые после задержания танкера Ираном
Другие страны 15:10
Жасмин: В Баку устраиваю "отпуск" от жесткого режима питания (ФОТО)
Интервью 15:09