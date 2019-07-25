Дзюдоист Вугар Талыбов в финале "EYOF Баку 2019"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов (73 кг) вышел в финал в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает в четверг Trend.

Он одержал уверенную победу в полуфинале над турецким спортсменом Мусой Шимшаки. В борьбе за «золото» он встретится с победителем пары Луиджи Джентрачио (Италия)- Родриго Перес (Португалия).

Айтадж Гардашханлы в полуфинале проиграла россиянке Ксении Галицкой.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.