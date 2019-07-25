EYOF Baku 2019: Надеюсь, что еще приеду в Баку – российская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Атмосфера на фестивале EYOF Baku 2019 замечательная, об этом в четверг сказала Trend бронзовый призер соревнований по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, российская спортсменка Яна Ворона.

«Нисколько не расстроилась, что завоевала «бронзу». Могла, конечно, выступить лучше, но третьему месту тоже рада. Может, во время соревнований сказалось волнение, но встать на пьедестал хотелось», - отметила Ворона.

Российская спортсменка подчеркнула, что ей понравилось выступать в зале Национальной арены гимнастики в Баку.

«Зал Арены гимнастики в Баку очень большой и красивый. Атмосфера на фестивале замечательная. Надеюсь, что еще приеду в Баку на спортивные соревнования», - сказала российская гимнастка.

В четверг в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 в Национальной арене гимнастики прошли финалы в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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