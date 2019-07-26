EYOF Baku 2019: Лучшие моменты четвертого дня соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 в Национальной арене гимнастики прошел четвертый день соревнований по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня определились победители и призеры среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на гимнастическом коне и кольцах, а среди женщин - в опорном прыжке и упражнении на разновысоких брусья.

Представитель Азербайджана Самед Мамедли завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты четвертого дня соревнований по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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