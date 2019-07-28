Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан, известный в мире как искусный организатор самых престижных спортивных турниров, на высоком уровне провел еще одно международное спортивное мероприятие - XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль "EЮOФ Баку 2019". В течение семи дней внимание всего мира, в том числе европейской спортивной общественности, было приковано к Азербайджану. В эти дни в Баку на высоком уровне проходил XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Высокая организованность, искреннее гостеприимство нашего народа, культурные ценности, увиденные здесь тысячами спортсменами-подростками, членами делегаций и миллионами телезрителей, наблюдавшими за соревнованиями перед голубыми экранами, привели их в восторг. Соревнования фестиваля, в полном смысле слова, стали настоящим праздником спорта и солидарности, запомнились интересными и яркими победами. Сборная команда Азербайджана, завоевавшая на этом престижном турнире 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей, стала четвертой среди 48 стран.

В торжественной церемонии закрытия фестиваля в Baku Crystal Hall приняли участие первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля Ягуб Эйюбов, вице-президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Нильс Нигаард, мэр Банска-Бистрицы (Словакия), где пройдет следующий фестиваль, Ян Носко, руководители делегаций стран-участниц и другие лица.

Среди участников церемонии закрытия были вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) и имеет более 25-летнюю историю. Этот фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. Фестиваль, проводимый под Олимпийским флагом, богат олимпийскими традициями.

Соревнования XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля "Баку 2019", проходившего под девизом "Мы готовы к вершинам", проходили на 12 спортивных объектах столицы. На фестивале 3900 атлетов из 48 стран боролись за 135 комплектов наград на соревнованиях по 10 видам спорта – спортивная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

Азербайджан на фестивале был представлен 122 спортсменами. Преимущество составляли борцы и легкоатлеты. В этих видах спорта Азербайджан представляли по 18 спортсменов. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо участвовали 12, художественной гимнастике - 4, велосипедному спорту- 6, теннису - 4, плаванию - 6 наших спортсменов. А в командных видах спорта в составе наших сборных по волейболу и баскетболу – по 12 спортсменов. В нашей команде по гандболу, состоящей из юношей и девушек, в целом 30 игроков.

В дни фестиваля на спортивных объектах работали свыше 3500 волонтеров.

Зрители, собравшиеся в Baku Crystal Hall, и сотни тысяч телезрителей стали свидетелями незабываемых моментов торжественной церемонии закрытия.

Церемония закрытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

На арене, где развевался государственный флаг Азербайджанской Республики, а также флаги ЕОК и МОК, был дан старт параду флагов. На арену были вынесены флаг Греции, даровавшей миру Олимпийские игры, и других стран в алфавитном порядке. Парад завершился вынесением флага Азербайджана - страны, в которой прошел фестиваль.

Затем был показан фильм, отражающий наиболее интересные моменты XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

На сцену вышли первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля Ягуб Эйюбов и вице-президент ЕОК Нильс Нигаард.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019" Ягуб Эйюбов в своем выступлении сказал:

-Уважаемые официальные представители Международной и национальных федераций.

Дорогие юные спортсмены.

Дамы и господа.

Сегодня завершается XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль, проходивший в течение семи дней в условиях прекрасного настроения, напряженной борьбы и дружбы. В своем выступлении на церемонии закрытия фестиваля хочу поделиться с вами искренними чувствами. Я горжусь моей страной, ее руководством, гражданами и вами, юные друзья, принимавшими активное участие в этих соревнованиях. Я горжусь тем, что, организовав нынешний фестиваль, как всегда, на высоком уровне, мы еще раз продемонстрировали, что Азербайджан является спортивной страной. Мы любим спорт, так как это – наиболее действенное и важное средство для дружбы, мира на планете и здорового образа жизни.

От имени Организационного комитета и всех азербайджанских спортсменов выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву, оказывающему большую поддержку фестивалю и развитию спорта в нашей стране.

Дорогая молодежь, ведя борьбу за более чем 900 медалей по 10 видам спорта, а самое главное, оставаясь приверженными идеям олимпийского движения, вы продемонстрировали единство и дружбу. Сердечно поздравляю российскую команду, ставшую в общем зачете победительницей XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля, а также спортсменов Великобритании и Турции, занявших соответственно второе и третье места.

Хочу особо отметить, что самого большого успеха в истории участия в европейских юношеских олимпийских фестивалях азербайджанские спортсмены добились именно в Баку. В общекомандном зачете они вышли на четвертое место, завоевали 23 медали, в том числе 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Сердечно поздравляю азербайджанский народ, спортсменов и тренеров с этим достижением.

Естественно, поздравляю все команды, участвовавшие в фестивале, независимо от результатов, - участие в таких соревнованиях – это уже большая победа.

Надеюсь, что, дорогие спортсмены, проведенная в Азербайджане неделя оставила в вашей жизни неизгладимый след, и, покидая Азербайджан, вы заберете эти чувства с собой, на протяжении всей жизни добрыми словами будете вспоминать дни, проведенные в Баку – нашей прекрасной столице.

Выражаю признательность всем тренерам и судьям, вспомогательному персоналу, принимавшему участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале, болельщикам, присутствовавшим на спортивных аренах.

Фестиваль, за которым мы наблюдали вживую, явился первым важным испытанием для значительной части молодежи. Уверен, что среди вас находятся будущие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, и мы будем с гордостью вспоминать, что основа этих достижений была заложена именно в городе Баку.

XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершился. Очередной – XVI Фестиваль состоится в 2021 году в словацком городе Банска-Бистрица. Уверены, что эти соревнования также будут организованы на высоком уровне.

Дорогие друзья, дорогая молодежь, мы прощаемся с надеждой вновь встретиться на предстоящих в Азербайджане спортивных соревнованиях и от всей души говорим вам "Большое спасибо!" за участие в Бакинским фестивале.

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Затем вице-президент ЕОК Нильс Нигаард в своем выступлении сказал:

-Уважаемый первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики господин Ягуб Эйюбов.

Дорогие спортсмены.

Дорогие друзья и гости олимпийского движения Европы.

Разрешите передать самые сердечные приветствия всех национальных олимпийских комитетов Европы.

Мы провели здесь, в Баку, интересную неделю XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Он стал настоящим праздником европейского спорта, лучших молодых спортсменов нашего континента. Наблюдая за соревнующимися здесь атлетами, можно с уверенностью сказать, что ведущая позиция Европы в спортивном мире в ближайшее время останется неизменной.

Поздравляем всех спортсменов. Надеюсь, что накопленный здесь опыт воодушевит вас в дальнейшем на покорение еще более высоких вершин как в спорте, так и в других сферах.

Вы олицетворяли такие олимпийские ценности, как дружба, совершенство и уважение, и мы были рады вашим выступлениям, которые отслеживали на протяжении всей недели.

Мы признательны нашим азербайджанским друзьям и организаторам, так как они еще раз показали всему миру, что способны организовать прекрасные соревнования, включающие много видов спорта.

Особую признательность выражаем трем тысячам пятистам волонтерам, которые своей улыбкой и вежливым обхождением оказали содействие в проведении фестиваля.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль – это праздник молодежи, и мы рады, что в этих Играх приняло участие такое количество молодых людей.

Местные организации провели очень профессиональную работу с молодежью, в том числе, осуществили Программу олимпийской культуры и образования, позволившую установить побратимские связи 49-и школ Баку со своими европейскими коллегами.

Студенты поделились друг с другом мыслями о местной культуре, истории, искусстве и спорте, а также ознакомились с олимпийскими ценностями и принципами.

Пройденные ими тренинги и проделанная работа были продемонстрированы в Павильоне олимпийской культуры и спорта в Деревне атлетов. Молодые спортсмены, члены команды и другие гости ознакомились там со всеми европейскими странами-участницами, и почувствовали олимпийский дух.

Результаты этих игр с участием европейской молодежи навсегда останутся в памяти.

Спорт еще раз доказал, что обладает большой силой в консолидации людей, обладающих различным происхождением и верованиями, в мирных спортивных условиях.

Спасибо Баку, спасибо Азербайджан за незабываемую неделю европейского спорта и молодежи, которую мы всегда будем вспоминать самыми добрыми словами!

А сейчас я объявляю XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль закрытым.

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Затем под звуки Олимпийского гимна были приспущены флаги АОК и МОК. Азербайджанские спортсмены – чемпионы фестиваля Хасай Гасанли, Хасрат Джафаров, Эльмир Алиев, Фарид Садыхлы, Гурбан Гурбанов и Туран Байрамов торжественно вынесли со сцены флаг МОК.

Флаг ЕОК был вручен председателю Организационного комитета Ягубу Эйюбову. Он несколько раз символично помахал флагом и передал его вице-президенту ЕОК Нильсу Нигаарду. Вице-президент ЕОК передал флаг мэру Банска-Бистрицы (Словакия) Яну Носко, где пройдет следующий XVI Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Под звучание государственного гимна Словакии на арену был вынесен флаг этой страны.

Выступивший на церемонии мэр Банска-Бистрицы Ян Носко сказал:

- Первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов.

Вице-президент Европейского олимпийского комитета Нильс Нигаард.

Дорогие спортсмены, дорогие гости.

У меня есть хорошая идея. Хочу пригласить вас в страну, отличающуюся своей привлекательностью. Хотя она и не большая, тем не менее, в ней скрывается большой потенциал. Хочу пригласить вас в страну, население которой меньше населения Нью-Йорка. Однако эта страна является родиной основоположника поп-арта, тех, кто изобрел парашют или летательный аппарат. Там родились такие спортсмены, как Петер Саган и Здено Хара. У меня есть хорошая идея. Я от своего имени приглашаю вас в страну, олицетворяющую любовь. Коль скоро любовь рождается в душе, я приглашаю Вас в сердце этой страны. И знаете почему? Потому, что этот город расположен в самом центре Словакии и близок к любому месту. Потому, что это город олимпийских чемпионов и всемирно известных спортсменов.

Город Банска-Бистрица подарил спортивному миру таких звезд, как футболист Марек Гамшик, биатлонистка Анастасия Кузьминова и мастер спортивной ходьбы Матей Тот. Приглашаю всех вас, будущих спортивных звезд, в 2021 году в Банска-Бистрицу. Уверен, что вы останетесь довольны. Наш замечательный город расположен на склоне гор и обладает самой красивой площадью и центром города по сравнению со всеми словацкими городами.

Приезжайте в 2021 году в центр Европы. Все мы с нетерпением ждем вас в Словакии, в Банска-Бистрице. В 2017 году мы с чувством радости несли звание спортивного города Европы, а в 2021 году будем с радостью нести факел Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Приглашаю всех вас! Спасибо.

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На церемонии закрытия был показан фильм о Словакии, где пройдет XVI Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Затем, как символ спортивного праздника, продолжившегося семь дней, факел фестиваля был погашен в сопровождении интересной композиции в исполнении гимнастов.

После того, как факел был погашен, церемония закрытия продолжилась интересной концертной программой.

Отметим, что сборная команда Азербайджана, завоевавшая на фестивале 23 медали – 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых, заняла четвертое место в командном зачете. 16 медалей завоевали наши борцы. Наши пехлеваны были удостоены 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. Дзюдоисты на втором месте в нашей команде по количеству медалей. Они вписали в актив нашей страны 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Наша команда завоевала 1 серебряную медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике.

В результате семидневной спортивной борьбы на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале "EЮОФ Баку 2019" медали завоевали представители 38 стран. Список возглавляет команда России, в активе которой 66 (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая) медалей. Спортсмены Великобритании заняли второе место с 25 (11 золотых, 12 серебряных и 2 бронзовые) медалями, сборная Турции на третьем месте с 27 (11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых) медалями. Следующие места заняли соответственно спортсмены Италии, Украины, Испании, Франции, Польши, Беларуси, Румынии, Германии, Хорватии, Швеции, Эстонии, Голландии, Финляндии, Чехии, Ирландии, Норвегии, Грузии, Дании, Болгарии, Кипра, Израиля, Косово, Австрии, Венгрии, Бельгиии, Швейцарии, Молдовы, Греции, Сербии, Португалии, Литвы, Латвии, Словакии и Словении.

Таким образом, в Азербайджане на высоком уровне прошел еще один престижный турнир. Один из факторов, обусловивших успешную организацию этого спортивного мероприятия, заключается в богатом опыте, накопленном Азербайджаном в сфере проведения в последние годы международных спортивных соревнований. Азербайджан, в котором в 2015 году прошли первые в истории Европейские игры, в 2016 году – 42-я Всемирная шахматная олимпиада, в 2017 году - IV Игры исламской солидарности, в течение нескольких лет – Гран-при Формула 1, в мае этого года – финальный матч Европейской лиги УЭФА, вновь оказался в центре мирового внимания благодаря успешному проведению XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EЮОФ Баку 2019".

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