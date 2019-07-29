Азербайджанские ковры вызвали большой интерес на национальном фестивале в Гедабеке (ФОТО)

29 июля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане 26-28 июля прошел Национальный фестиваль кочевой культуры, сообщает в понедельник Trend.

Фестиваль был организован в Гедабекском районе при организации Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТIКА), Фонда истории и культуры «Джавадхан», исполнительной власти Гедабекского района, при официальной поддержке министерства культуры, министерства сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Федерации конного спорта Азербайджана и Всемирной конфедерации этноспорта.

В фестивале, который проходил на эйлаге Дюзюрд-Мескинли, участвовали представители 16 стран, местные и иностранные туристы.

Принявшие участие в фестивале ознакомились с обычаями и традициями, видами национального спорта.

В этнопоселке под названием «Край кочевой культуры» были созданы тематические зоны с ипподромом, рынком, уголком ремесленников, очагом «Деде Горгуд», загоном для скота, площадью пехлеванов, очагом «Ашуга Алескера» и др.

В фестивале демонстрировались и ковры, сотканные в филиалах ОАО «Азерхалча». В выделенном для «Азерхалча» месте был установлен ткацкий станок, на котором ткачиха Шамкирского филиала АО соткала ковер. Произведенные в филиалах АО и относящиеся к разным школам азербайджанского ковра экземпляры с большим интересом были встречены участниками фестиваля. Здесь также демонстрировались книги, каталоги и брошюры на различных языках об истории ковроткачества и деятельности «Азерхалча». Посетителям, которые пришли ознакомиться с павильоном «Азерхалча», сотрудники структуры рассказали об истории азербайджанского ковроткачества, деятельности АО, государственной поддержке и заботе проявляемой к этому традиционно национальному виду искусства.

.(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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