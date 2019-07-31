В Баку закрыто кафе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности закрыло кафе, функционировавшее в Насиминском районе Баку по адресу: ул. Джейхуна Салимова, 7, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе проверки было установлено, что в кафе, расположенном в подвальном помещении здания по указанному адресу, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, отсутствует вентиляционная система, при хранении продуктов в кафе не соблюдаются принципы соседства товаров и температурный режим, общая канализационная труба здания проходит над рабочим столом на кухне и другие нарушения.

В связи с этим были приняты меры в соответствии с требованиями законодательства и кафе было закрыто.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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