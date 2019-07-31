Генпрокуратура Азербайджана: За первую половину 2019 года раскрыто 82,4 % преступлений

31 июля 2019 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Количество преступлений в ведении всех государственных структур-субъектов следственной и оперативно-розыскной деятельности, увеличившись на 690 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составило 13 534. 91,7 процента их расследовано органами внутренних дел и прокуратуры. 88,5 процента последних - легкие правонарушения не представляющие большой общественной опасности и только 11,5 процента - тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на расширенном оперативном совещании в Генеральной прокуратуре, посвященном деятельности органа и итогам региональных совещаний за первую половину 2019 года.

Было отмечено, что в результате проведенных мер было обеспечено раскрытие 82,4 процента преступлений, а также раскрыты 163 преступления, оставшиеся нераскрытыми в прошлые годы.

По сравнению с отчетным периодом прошлого года выросло число фактов умышленного убийства, умышленного нанесения легкого вреда здоровью, имущественных преступлений, ДТП, а также число пострадавших в результате этих аварий..

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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