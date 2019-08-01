Лига Европы: "Нефтчи" разгромил тульский "Арсенал"

1 августа 2019 23:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, сообщает в четверг Trend.

Так, "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0. Голами отличились Рауф Алиев (49-я минута), Дарио Фредерико (89-я минута) и Мамаду Мбодж (90+3-я минута).

По сумме двух матчей "Нефтчи" обыграл своего соперника со счетом 4:0 (первый матч - 1:0).

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