Первая группа азербайджанских паломников отправилась в Саудовскую Аравию

2 августа 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первая группа азербайджанских паломников в составе 180 человек сегодня отправилась в Саудовскую Аравию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Другая группа из 180 паломников отправляется в хадж сегодня днем.

Напомним, что паломники будут отправляться в хадж со 2 по 6 августа и вернутся в Азербайджан 21-25 августа.

Паломники будут отправлены 8 авиарейсами.

В этом году стоимость хаджа составляет 4285 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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