В Азербайджане разработан проект правил по стимулированию привлечения работодателей в профобразование

2 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по профессиональному образованию подготовило проект правил для стимулирования интеграции работодателей в профобразование.

Об этом на пресс-конференции, посвященной правилам приема в учреждения профобразования, сказал замдиректора Государственного агентства по профессиональному образованию Амиль Алили, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, проект подготовлен в соответствии со Стратегической «дорожной картой» по профобразованию: «Были подготовлены предварительные правила, представленные соответствующим структурам. В данный момент проект дорабатывается с учетом предложений и заключений соответствующих структур. В ближайшее время он вновь будет представлен надлежащим структурам».

Алили пояснил, что в правилах выдвинуты предложения по вопросам, предусмотренным законом «О профессиональном образовании». «В правилах предлагается, чтобы с точки зрения стимулирования специалистов, привлеченных к предприятиям профобразования, работодатели приравнивали уровень их зарплаты, по меньшей мере, к уровню зарплаты мастера, работающего на этом предприятии. Согласно Стратегической «дорожной карте», для обеспечения интеграции работодателей в профобразование должна вестись кадровая подготовка с учетом их требований».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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