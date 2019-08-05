В Саудовской Аравии скончался азербайджанский паломник

БАКУ /Trend/ - Скончался один из паломников, отправившихся в хадж из Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК), это 69-летний житель Агдамского района Бахман Шукюров.

Он скончался от сердечного приступа и будет похоронен в Саудовской Аравии.

Напомним, что в этом году квота для Азербайджана на совершение хаджа установлена в размере 1400 человек. Отправка паломников в хадж осуществляется со 2 по 6 августа. Возвращение из хаджа состоится в сроки 21-25 августа.

Всего предусмотрены восемь авиарейсов.

В этом году стоимость хаджа составляет 4285 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.