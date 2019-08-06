На Земле ожидаются магнитные бури

6 августа 2019 04:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ближайшие три дня ожидается магнитная буря, передает Trend.

Как сообщили в Шемахинской астрофизической обсерватории, 5-7 августа ожидается, что параметры солнечного ветра относительно усилятся.

По данным космического агентства STEREO-A PLASTIC, скорость ветра увеличится до 575 - 600 км / с.

Ожидается, что геомагнитные бури низкого уровня будут преобладать 5-6 августа. 7 августа условия бури будут заменены менее активными, относительно спокойными условиями из-за уменьшения влияния геомагнитных эффектов.

Вероятность магнитного урагана оценивается ниже 15% в течение первых двух дней прогнозируемого периода и менее 10% в последний день.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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