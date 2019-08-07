Госкомитет по работе с религиозными структурами о празднике Гурбан

7 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представление о Гурбан байрамы, как "празднике мяса" лишает его сути.

Как передает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Саяд Салахлы на конференции на тему "Религиозные праздники, традиции и современность".

Салахлы отметил, что, праздники Гурбан и Рамазан - два самых значимых религиозных праздника Азербайджана - отмечают во всем исламском мире. "К сожалению, некоторые считают Гурбан байрам "праздником мяса". Но такой подход уводит от истинной сути праздника.

По существу, пророк Ибрагим хотел доказать свою преданность Богу. В прошлом мясо ели богатые люди. Аллах, же даровал этот праздник, чтобы и бедные люди ели мясо.

Праздник Рамазан также нельзя рассматривать, как праздник диеты. Рамазан - испытание, ниспосланное человеку Аллахом".

В заключение Салахлы отметил, что праздники Гурбан и Рамазан в Азербайджане отмечаются на государственном уровне.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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