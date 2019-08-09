В Азербайджане снова похолодает

9 августа 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Начиная с 11 августа будет дуть сильный северо-западный ветер.

Об этом сказала директор национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает в пятницу Trend.

По ее словам, температура воздуха на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Завтра ожидается умеренно жаркая погода, с повышением температуры воздуха до 35 градусов, на фоне слабого и умеренного юго-восточного ветра.

Тагиева отметила, что 11 августа вновь прогнозируется сильный северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, местами до 30-35 м/с.

"В связи с усилением ветра просим население быть осмотрительным. Будет относительно прохладно, температура воздуха ожидается около 27 градусов", - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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