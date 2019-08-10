Пострадавших и разрушений в результате землетрясения в Загатале нет - глава комиссии по ЧС

10 августа 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение в Загатале ощущалось во всех селах района, сообщил в субботу Trend председатель Загатальской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофиг Ахмедов.

Он отметил, что по информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет, но идет работа по уточнению данной информации. На местах работают комиссии.

Напомним, что сегодня в 11:35 в 17 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы произошло землетрясение.

Магнитуда подземных толчков составила 4,9. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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