Высота волн в Каспийском море достигала 5,8 метра - минэкологии

11 августа 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Высота волн в Каспийском море достигала 5,8 метра, сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра 33-36 м/с, в Маштаге 38 м/с, в Сумгайыте 30 м/с, в Алят 28 м/с, Пираллахы 29 м/с, на острове Песчаный (Гум) 26 м/с, на острове Чилов 22-25 м/с, в Нефтчале 28-33 м/с, в Хачмазе 14-18 м/с, в Набране 20 м/с,

Сильные ветры будут продолжаться до позднего вечера.

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