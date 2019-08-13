Обнародован объем межрайонных пассажироперевозок в Азербайджане в праздничные дни

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 13 августа посредством 56 автовокзалов и комплексов автостанций всего перевезено 72922 пассажиров.

Об этом во вторник Trend сказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в первые дни праздника в Бакинском международном автовокзальном комплексе наблюдалась повышенная плотность пассажиропотока.

"Число пассажиров, прибывших в столицу за пять дней, составило 12640 человек. Только 12 августа из регионов в Баку перевезено 7990 пассажиров.

Учитывая выделение дополнительных резервных автобусов для пассажиров, которые прибудут из регионов в столицу и обратно 13 августа, призываем участников дорожного движения, в особенности владельцев личных автомобилей, к осторожности", - сказала пресс-секретарь.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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