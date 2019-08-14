В Баку проводится дезинфекция в пунктах забоя животных

14 августа 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства приступило к проведению дезинфекционных работ в пунктах забоя животных, сообщил Trend в среду начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства Вугар Гусейнов

Отметим, что в дни праздника Гурбан были созданы 44 стационарных и 30 палаточных пунктов для забоя жертвенных животных.

По словам Гусейнова, вчера вечером они были демонтированы, территория была очищена соответствующими структурами исполнительных органов, и сегодня утром техника агентства была привлечена к дезинфекционным работам. "В настоящее время в Хатаинском районе в пунктах забоя проводятся дезинфекционные работы. Поочередно до конца этого дня дезинфекционные работы будут завершены на всех территориях. Эта работа проводится бесплатно", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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