За вырубку деревьев в Хатаинском районе Баку оштрафован руководитель малого предприятия (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов был выявлен факт вырубки деревьев на территории малого предприятия "Хазар", расположенного по адресу город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, переулок 2221.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в ходе расследования было установлено, что деревья были срублены по указанию директора предприятия Ильгара Гасымова.

По данному факту в отношении Гасымова был составлен протокол и он, в качестве должностного лица, был оштрафован на 4360 манатов.

На месте вырубленных деревьев была обеспечена посадка новых.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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