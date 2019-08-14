За вырубку деревьев в Хатаинском районе Баку оштрафован руководитель малого предприятия (ФОТО)

14 августа 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов был выявлен факт вырубки деревьев на территории малого предприятия "Хазар", расположенного по адресу город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, переулок 2221.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в ходе расследования было установлено, что деревья были срублены по указанию директора предприятия Ильгара Гасымова.

По данному факту в отношении Гасымова был составлен протокол и он, в качестве должностного лица, был оштрафован на 4360 манатов.

На месте вырубленных деревьев была обеспечена посадка новых.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Погода в Азербайджане на ближайшие дни
Общество 10 августа 14:34
В Азербайджане снова похолодает
Общество 9 августа 19:18
Минэкологии: На всех прибрежных объектах должны быть водоочистные сооружения
Общество 9 августа 18:34
В Азербайджане организован субботник в связи с "Днем Каспия" (ФОТО)
Общество 9 августа 17:48
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Общество 9 августа 13:57
На берегу Каспия пройдет массовая акция по очистке от мусора
Общество 8 августа 12:37
Лента новостей
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана
Энергетика 17:32
Россия-Азербайджан: семь нот дружбы (ФОТО)
Культура 17:25
Азербайджан, Россия и Иран подписали соглашение о совместной разработке ТЭО проекта «Север – Юг»
Энергетика 17:24
Трамп заявил, что в результате избрания президентом США потерял до $5 млрд
Другие страны 17:22
Меркель: вопрос ограничения вооружений будет актуальным для НАТО в ближайшие годы
Европа 17:21
В Азербайджане продолжается газификация регионов
Общество 17:15
Грузия назвала срок завершения проекта железной дороги к аэропорту Кутаиси
Бизнес 17:06
В Еврокомиссии призвали Британию объяснить свои идеи насчет Brexit
Европа 17:01
Индийские танцы в Баку
Культура 16:55