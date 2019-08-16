Аномалии осложняют точное прогнозирование погоды- Умайра Тагиева

16 августа 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Давать точные прогнозы погоды становится все сложнее. Об этом сказал журналистам директор департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, это может прозвучать парадоксально, с учетом нынешнего уровня научно-технического прогресса и технологий и наличия современного оборудования. Но объяснимо, ввиду все чаще наблюдающихся природных аномалий, и, в целом с тем, что сегодня принято называть изменением климата.

“То есть сегодня традиционные климатические процессы наблюдаются все реже и реже. Наоборот, на фоне стабильных синоптических условий происходят внезапные изменения, которые и за день вперед спрогнозировать невозможно. Даже цифровые модели эти процессы могут не видеть”, - сказала она.

По словам Тагиевой, аномально жаркие либо холодные дни, конечно, наблюдались и раньше. Изменилась частота, интенсивность и продолжительность таких явлений. Их стали называть волнами жары и холода.

“Проблема также заключается зачастую не в самом прогнозировании, а в том, в какой форме публично преподносить подобные прогнозы, с тем, чтобы не посеять панику. Информация об экстремальных погодных условиях передается во все соответствующие структуры и организации, которые, вовремя реагируя на прогнозы и предупреждения, корректируют свою работу.

Особенную значимость имеют точные прогнозы по морю, с учетом жестоких штормов на Каспии, что помогает избежать ​человеческих жертв. До конца года за счет государственных инвестиций планируется автоматизация сети морских станций, а также станции на «Нефтяных Камнях», которая в ноябре будущего года отметит свое 70-летие”, - сказала глава департамента.

Она добавила, что до конца года за счет бюджетных средств планируется установка системы Доплер-радаров, что улучшит качество экстремально краткосрочных прогнозов за 2-4 часа до события.

(Автор: Эюбова Парвин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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