В Азербайджане завершена дезинфекция пунктов продажи и забоя жертвенного скота

16 августа 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Специалисты Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства с 14 по 16 августа проводили дезинфекцию в пунктах продажи и забоя животных.

Сегодня во всех городах и районных центрах завершилась безвозмездная дезинфекция пунктов продажи и забоя жертвенного скота, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Дезинфекция был проведена с целью предупреждения инфекционных и инвазионных заболеваний, а также сохранении эпизоотической стабильности в стране. В ходе процедур были использованы мощные дезинфекционные установки ДУК, а также механическое и автоматическое дезинфекционное оборудование. Эти меры были приняты, как в стационарных, так и в палаточных пунктах.

Агентство аграрных услуг сообщает, что в настоящее время эпизоотическая ситуация в стране стабильна и для ее сохранения принимаются все необходимые меры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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