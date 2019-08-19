С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане будет расти

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра установится солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха составит ночью 20-24 градуса, днем - 32-37 градусов тепла,в Баку ночью 21-23 градуса, днем - 35-37 градусов тепла, сообщили в понедельник Trend в национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление в пределах нормы 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70 процентов, днем 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 34-39 градусов тепла, в горах - ночью 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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