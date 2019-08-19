АПБ обратилось к предпринимателям Азербайджана в связи с пилотным проектом

19 августа 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Самым важным фактором, определяющим здоровый рост будущих поколений, обеспечивающим физическое и умственное развитие детей, является их правильное питание.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ), начиная с 2019/2020 учебного года, с целью обеспечения здорового питания детей, АПБ совместно с соответствующими структурами запускает новый пилотный проект «Для здоровья пейте молоко».

В рамках проекта, наряду с обеспечением школьников свежим молоком, планируется формирование привычки здорового питания. Также они будут проинформированы по вопросу устранения проблем по нехватке витаминов и минералов посредством правильного питания .

На предварительном этапе проект охватит учеников дошкольной подготовки и начальных классов в Сиязаньском районе, далее планируется его распространение по всей республике.

Во период подготовки к пилотному проекту специалисты АПБ проинформируют детей и их родителей о правилах потребления молока и о его пользе.

Агентство приглашает к сотрудничеству предпринимателей, желающих оказать волонтерскую поддержку проекту во имя улучшения здоровья будущих поколений.

Добровольцы могут обратиться в отдел по работе с предпринимателями АПБ.

Телефон: (012) 377 00 77 (177), e-mail: info@afsa.gov.az

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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