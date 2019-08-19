В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)

19 августа 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Гянджинского районного отдела Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Главного Гянджинского территориально-налогового управления №12 министерства по налогам провели совместную проверку в подпольном цехе по производству контрафактного алкоголя, незаконно действующего в городе Гянджа.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, было установлено, что на принадлежащем физическому лицу Эмину Гусейнову предприятии, кустарным методом производится контрафактные алкогольные напитки под местными и иностранными торговыми марками.

В цехе было обнаружено 189 бутылок контрафактного алкоголя, готового для реализации. Кроме этого были обнаружены около тысячи пустых бутылок и 400 литров этилового спирта.

На основе установленных фактов были приняты соответствующие законодательству меры, деятельность цеха остановлена.

Пробы, взятые с продукции для анализа отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности Агентства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
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