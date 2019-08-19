С началом нового учебного года Бакинский метрополитен переходит на зимний режим работы

19 августа 2019 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с началом учебного года 16 сентября Бакинский метрополитен переходит на новый рабочий график.

Об этом сообщил в понедельник Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, идет подготовительная работа и планируются нововведения.

"В связи с началом нового учебного года у нас начинается переход на осенне-зимний график. Движение поездов будет компактней и интервалы будут сокращены. Кроме этого, в ближайшие дни на линию будут пущены два новых поезда. А до конца месяца прибудут еще два поезда. В новом учебном году число поездов, оборудованных кондиционерами достигнет 11, а число вагонов 55", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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