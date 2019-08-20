ГЭЦ Азербайджана ввел новшество в связи с результатами экзаменов по приему в вузы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана интегрировал новую электронную услугу в "личный кабинет" абитуриентов, сдавших в этом году экзамен по приему на уровень бакалавра в вузы и среднеспециальные образовательные учреждения на базе среднего образования.

Как сообщили во вторник Trend в ГЭЦ, посредством этой системы абитуриенты смогут получить единую информацию в виде справки о баллах, набранных на обоих этапах вступительных экзаменов (весенних и летних экзаменов).

Каждая справка будет иметь свой код, удостоверяющий ее действительность. Посредством этого кода вузы и другие организации смогут установить достоверность представленной информации на сайте http://ekabinet.dim.gov.az/pBArayis.aspx

Окно перехода к услуге будет в списке активных баннеров на сайте ГЭЦ.

(Текст: Турал Гараджаев)

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