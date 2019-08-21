В Баку из Мекки вернулась первая группа паломников

21 августа 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня вернулась первая группа азербайджанских паломников, совершивших хадж.

Об этом сообщили в среду Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Самолет с первой группой паломников приземлился днем в Баку.

Напомним, что в этом году квота для Азербайджана на совершение хаджа установлена в размере 1400 человек. Паломники вернутся в Азербайджан в период 21-25 августа.

Всего предусмотрено восемь авиарейсов.

В этом году паломничество в Мекку обошлось в 4285 долларов на человека.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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