В Азербайджане завершается регистрация в ссузах абитуриентов на базе 9-летнего образования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в ссузы на базе 9-летнего образования, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Регистрация зачисленных в ссузы на базе 11-летнего образования завершится 29 августа.
Регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения, продлится до 27 августа.
Выбор специальностей на вакантные места ссузов для абитуриентов на базе полного среднего образования будет проводиться с 30 августа по 4 сентября.
Зачисленные на вакантные места высших учебных заведений должны пройти регистрацию с 23 августа по 2 сентября с представлением документов в учебное заведение, в которое они поступили.
Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанные сроки, это будет расценено как отказ от размещения по специальности.
(Текст: Эльдар Джанашвили)
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