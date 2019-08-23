В Азербайджане завершается регистрация в ссузах абитуриентов на базе 9-летнего образования

23 августа 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в ссузы на базе 9-летнего образования, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрация зачисленных в ссузы на базе 11-летнего образования завершится 29 августа.

Регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения, продлится до 27 августа.

Выбор специальностей на вакантные места ссузов для абитуриентов на базе полного среднего образования будет проводиться с 30 августа по 4 сентября.

Зачисленные на вакантные места высших учебных заведений должны пройти регистрацию с 23 августа по 2 сентября с представлением документов в учебное заведение, в которое они поступили.

Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанные сроки, это будет расценено как отказ от размещения по специальности.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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