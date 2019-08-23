Дорожная полиция Азербайджана предостерегает водителей в связи с жарой

БАКУ/Trend/ - Государственная дорожная полиция (ГДП) Азербайджана обратилась с предостережением к водителям и владельцам автомобилей в связи с жарой.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление ГДП, управление с учетом прогноза погоды на 26 августа, просит водителей транспортных средств, в частности, необорудованных системой кондиционирования, а также старых автомобилей с долгим сроком эксплуатации, по возможности не совершать длительные поездки.

Рекомендуется использовать маршрутные автобусы, снабженные кондиционером, а при необходимости, использовать транспортные средства без кондиционера только в прохладное время суток.

"В то же время водители не должны садиться за руль невыспавшимися и усталыми. После беспрерывного многочасового вождения рекомендуется по меньшей мере короткий отдых. Еще раз напоминаем, что к вашим услугам места отдыха на стационарных постах ГДП, расположенных на дорогах республиканского значения", - говорится в обращении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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