В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Фаига Агаева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 24 августа в парке Центра Гейдара Алиева с грандиозной концертной программой выступил известный эстрадный певец, народный артист Фаиг Агаев.

Как сообщает Trend, на концерте, вход на который был свободным, «золотой шлягер» спел перед поклонниками ряд своих популярных песен.

Концерт, который длился более часа, был восторженно встречен зрителями.

Отметим, что летом в уикенды Центр Гейдара Алиева регулярно проводит мероприятия, организует мастер-классы по различным видам спорта и сферам искусств, тренинги, соревнования, концерты и танцевальные вечера. Эти мероприятия нацелены на эффективное и интересное проведение жителями и гостями столицы своего досуга, выявление и развитие талантов и способностей у детей.

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