Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

25 августа 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70 процентов, днем - 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26 градусов, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но утром и днем в некоторых северных и западных районах возможны дожди и грозы. В отдельных местах Большого Кавказа возможны ливни и град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

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