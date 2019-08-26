Глинистые инвазии у детей (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Существует множество видов паразитов обитающих в организме человека. Глистные заболевания это проблема, с которой сталкиваются как взрослые, так и дети, сообщает Trend со ссылкой на www.aptekonline.az. Дети обычно заражаются в возрасте от 3 до 12 лет.

Пути заражения глистными заболеваниями. В основном заражение происходит через ротовую полость при это не соблюдении гигиены рук, чистота ногтей, а также не промывание фруктов и овощей это являются нюансами требующими большого внимания. У детей одновременно могут паразитировать несколько видов гельминтов (червей).

Признаки глистной инвазии. Эти паразиты ослабляют иммунную систему детей (ребенок постоянно болеет, часто заражается вирусными инфекциями, увеличиваются миндалины), вызывают аллергию (у ребенка по неизвестной причине возникают различного вида аллергические кожные сыпи), расстройства желудочно-кишечного тракта (у ребенка наблюдается боль в животе, понос, запор, тошнота, неприятный запах изо рта, потеря аппетита, в некоторых случаях наблюдается увеличение аппетита) и расстройства нервной системы (ребенок становится нервным, взволнованным и раздражительным, нарушается успеваемость в школе, расстройство сна, отмечаются головные боли).

Осложнения глистных заболеваний. Паразиты фактически поражают все органы и ткани, замедляют физическое и психическое развитие организма ребенка. При неправильном лечении глистная болезнь, переходит в хроническую форму, яйца глистов, которые остаются в организме снова активируются и глисты размножаются.

Различительные признаки глистных заболеваний. Виды глистов делятся на нематодозы, энтеробиозы и аскаридозы, причём каждый из них имеет свои уникальные признаки. При энтеробиозе наблюдается ночной зуд в области ануса. Энтеробиоз считается опасным из-за острого повреждения иммунной системы. Острицы могут вызывать воспаление кишечника (даже вызвать аппендицит) и мочевыводящих путей. Иногда зуд вокруг ануса настолько интенсивен, что ребенок очень плохо спит по вечерам, бывает злым и раздражительным. В это время дети жалуются на тошноту, понижению аппетита, головные боли и боли в животе.

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