На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)

27 августа 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Концерт, состоявшийся 26 августа в парке Центра Гейдара Алиева с участием эстрадных звезд, запомнился интересными моментами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Выступления звезд эстрады вызвали большой интерес зрителей, и в особенности молодежи. На концерте, где присутствовало свыше 30 000 зрителей, заслуженный артист Мири Юсиф, известные певцы Диляра Кязимова, Семра Рагимли, Рауф Ахмедов, реперы Эльшад Хосе и Гурд представили зрителям яркую, зажигательную программу.

Особым гостем вечера был живущий в Москве популярный азербайджанский певец Джонни, который исполнил свои хиты. Зрители вместе с ним пели такие хиты, как "Lali", "Alleya".

В ходе великолепного концерта зрители овациями и танцами встречали каждое выступление исполнителей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
  • На грандиозном концерте перед Центром Гейдара Алиева присутствовало более 30 тыс. зрителей (ФОТО/ВИДЕО)
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