Стал известен судейский состав футбольного матча Карабах-Линфилд

БАКУ /Trend/ - На ответной встрече «Карабаха» с североирландским «Линфилдом» в раунде плей-офф Лиги Европы, главным судьей будет Сергей Иванов (Российская федерация футбола), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Карабах».
Помогать ему будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертым судьей будет Сергей Лапочкин, судьей-инспектором – Ален Хамер (Люксембург), функции представителя УЕФА на матче будет выполнять Марко Симюнович (Словения).
Отметим, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский «Карабах» проведет ответную встречу с североирландским клубом «Линфилд».
Игра состоится на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00.
Напомним, что на выезде «Карабах» сыграл со счетом 2:3 в пользу «Линфилда»
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)
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