На матч "Карабах" - "Линфилд" продано уже более 13 тыс. билетов

29 августа 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках ответных матчей плей-офф квалификации Лиги Европы UEFA азербайджанский "Карабах" сегодня примет "Линфилд" (Северная Ирландия).

На матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, продано уже свыше 13 тысяч билетов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на официальную страницу азербайджанского клуба в Facebook.

Отметим, что игра стартует в 20:00 по местному времени и будет транслироваться по каналу CBC Sport.

Матч будет обслуживать судейская бригада из России. Главный арбитр - Сергей Иванов, на бровке ему будут помогать лайнсмены Роман Усачев и Валерий Данченко. Запасной судья - Сергей Лапочкин.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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