При поддержке Фонда Гейдара Алиева продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения «Региональное развитие», Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра в комплексе виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары" в селе Мейсари Шамахинского района продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает в субботу Trend.

Впервые проводимый в республике подобный фестиваль нацелен на поощрение местного производства винограда и вина, наращивание экспортного потенциала винодельческой продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

Йога, стретчинг, проведенные сегодня утром, а также утренние разминки по восточным единоборствам на открытом воздухе оставили у каждого участника приятные впечатления.

Дегустационные павильоны местных виноделов, а также гастрономические и этно-зоны на территории, украшенной инсталляциями и различными декорациями, являющимися символами фестиваля, были с большим интересом встречены участниками.

Участвующие в фестивале виноделы демонстрируют свою продукцию под особо украшенными зонтами, проводят ее дегустацию.

Фестиваль продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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