В одном из регионов Азербайджана начаты археологические раскопки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Между Государственным агентством по туризму и археологической экспедицией Шамахы-Агсу-Исмайыллы института археологии и этнографии НАНА достигнуто соглашение о проведении в Лагичском государственном историко-культурном заповеднике научно-исследовательских работ и разведывательных раскопок, о более глубоком исследовании древнего показателя городской культуры “кюребенда” - канализационной сети, донесшей до наших дней следы культуры градостроения Азербайджана эпохи средневековья.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на институт, предварительные археологические разведывательные работы предусматривают определение направления широких археологических исследований, которые будут здесь проведены, исследование найденных здесь образцов материально-культурного наследия, развитие сферы туризма и популяризацию культурного наследия древнего города Азербайджана.

Отметим, что в июле 2013 года на территории Арагид квартала Сахиль во время строительства дома было обнаружено семь каменных захоронений коробчатого типа. По результатам исследований археолога Акифа Гулиева, эти захоронения относятся к раннему средневековью (IV-VII вв.). Другие интересные находки были обнаружены во время строительных работ на территории средней школы в Лагиче. Это были захоронения, относящиеся к античным временам, а также наконечники стрел и копий, останки мечей и кинжалов, орудий труда и бус.

Последующие разведывательные работы планируются на территории Арагидского кладбища в квартале Старый Дулуз и вблизи городской средней школы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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