Первый учебный день в Азербайджане придется на 16 сентября (версия 2)

3 сентября 2019 15:14 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:06)

БАКУ /Trend/ - Первый учебный день 2019-2020 учебного года придется на 16 сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

В министерстве сообщили, что поскольку День знаний – 15 сентября пришелся на воскресенье, то первым днем учебного года будет 16 сентября, и уроки в средних школах страны начнутся в этот день.

Отметим, что обычно учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября и завершается 14 июня.

Ожидается, что в 2019-2020 учебном году в первые классы общеобразовательных школ пойдут 164234 детей – 77542 девочек и 86692 мальчиков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый учебный день в Азербайджане придется на 16 сентября
Общество 15:06
В Азербайджане более 40 новых школ готовы принять учащихся
Общество 14:25
В Азербайджане определены темы первых уроков в школах
Общество 14:05
В Азербайджане учебники для 1 класса станут легче
Общество 13:01
Прием документов в профшколы Азербайджана продолжится до 5 сентября
Общество 11:51
В Общественный совет минобразования Азербайджана будут проведены выборы
Общество 2 сентября 15:15
Лента новостей
Выполнен первый чартерный рейс из Вильнюса в Батуми
Туризм 16:15
Газовый госконцерн Туркменистана открывает тендер по 3 лотам
Тендеры 16:10
Начинается снос 130-летнего здания в центре Баку (Эксклюзив)
Общество 16:09
Пакистан разрешил импорт жизненно важных медикаментов из Индии
Другие страны 16:02
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку стальных труб
Тендеры 15:57
День рождения театра ƏSA - когда нет преград в стремлении к мечте (ФОТО)
Культура 15:55
Парламент Ирана утвердил первого в современной истории страны министра туризма
Иран 15:51
Нетаньяху: Израиль, РФ и США обсуждают организацию новой встречи глав Совбезов трех стран
Другие страны 15:50
«Unibank» обновил карты Albalı Plus
Финансы 15:47