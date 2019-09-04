Азеригаз: В центре ASAN Kommunal №2 возникли очереди

БАКУ /Trend/ - Сегодня в центре ASAN Kommunal №2 возникли очереди в связи с выдачей карточек для смарт-счетчиков газа, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

Поэтому руководство ПО дало соответствующие поручения по оперативному решению проблемы, и начиная с сегодняшнего дня группа сотрудников Бакинского регионального департамента по продаже газа привлечена на служебные участки в поселках Мардакян и Маштаге и городе Хырдалан, работа которых была возобновлена.

Также были выделены транспортные средства для доставки абонентов из центра ASAN Kommunal №2 по соответствующим адресам.

Напомним, что с начала этой недели в связи с организацией выездной акции Службы ASAN сотрудники, работающие в Мардакяне, Маштаге и Хырдалане, были откомандированы в районы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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