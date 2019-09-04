Азеригаз: В центре ASAN Kommunal №2 возникли очереди

4 сентября 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в центре ASAN Kommunal №2 возникли очереди в связи с выдачей карточек для смарт-счетчиков газа, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО Азеригаз.

Поэтому руководство ПО дало соответствующие поручения по оперативному решению проблемы, и начиная с сегодняшнего дня группа сотрудников Бакинского регионального департамента по продаже газа привлечена на служебные участки в поселках Мардакян и Маштаге и городе Хырдалан, работа которых была возобновлена.

Также были выделены транспортные средства для доставки абонентов из центра ASAN Kommunal №2 по соответствующим адресам.

Напомним, что с начала этой недели в связи с организацией выездной акции Службы ASAN сотрудники, работающие в Мардакяне, Маштаге и Хырдалане, были откомандированы в районы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В пяти районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
Энергетика 10:09
В некоторых бакинских поселках будет приостановлено газоснабжение
Общество 3 сентября 10:54
Сегодня будет ограничено газоснабжение в одном из районов Баку
Общество 2 сентября 11:12
Ограничена подача газа в части Баку, Сумгайыта и ряда районов Азербайджана
Общество 30 августа 09:57
В Шамкире, Товузе и Агстафе газифицированы новые населенные пункты
Общество 29 августа 19:50
В столице и ряде других городов Азербайджана будет ограничено газоснабжение
Общество 29 августа 10:19
Лента новостей
Порты Турции приняли свыше 200 круизных лайнеров
Турция 13:22
Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО)
Общество 13:19
Али Гасанов: Попытка переложить на других горькие результаты бездарной деятельности...
Политика 13:17
В Баку просыпаешься счастливым, без конкретной причины… Попадаешь в сады Семирамиды (ФОТО)
Интервью 13:16
BakuBus заключил контракт на закупку запчастей
Бизнес 13:12
Обнародована количество автомобилей перевезенных через порты Турции
Турция 13:11
Россия и Узбекистан нарастят сотрудничество в машиностроении
Бизнес 13:08
Завтра в Баку до 27 градусов тепла
Общество 13:06
Авиакомпания Flynas продолжит работу на авиационном рынке Грузии
Туризм 13:05