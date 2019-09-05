В Азербайджане более 1100 студентов сменили свои специальности и вузы

5 сентября 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты перевода студентов из зарубежных и местных вузов, смены специальности и формы образования, а также перевода студентов среднеспециальных образовательных учреждений, магистрантов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования, посредством портала transfer.edu.az для перевода из вузов обратились 1 535 студентов. Положительный ответ получили 1 193 из них, в том числе 1 152 бакалавра, 12 магистранта, а 29 – переведенные из зарубежных вузов.

Отметим, что портал transfer.edu.az введен в эксплуатацию в 2016 году для упрощения процесса перевода студентов. Этот процесс осуществляется по согласию министерства образования в период зимних или летних каникул.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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