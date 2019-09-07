В школах Азербайджана завершилась выдача учебников

7 сентября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во всех общеобразовательных школах страны завершилась работа по выдаче учащимся предусмотренных на 2019-2020 учебный год учебников. Раздача учебников завершилась шестого августа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления образования города Баку Башарат Мамедов, передает в субботу Trend.

Пресс-секретарь сообщил, что все обратившиеся в первые дни сентября родители получили учебники в соответствующих государственных общеобразовательных учреждениях. Это позволяет учащимся предварительно ознакомиться с учебниками и более охотно подготовиться к первому учебному дню. Если по какой-либо причине возникнет трудность в обеспечении учебниками, то необходимо сообщить об этом руководству школы.

«Также хочу довести до внимания учеников и родителей, что срок использования учебников составляет четыре года и только по завершении данного срока находящиеся в эксплуатации учебники заменяются новыми. Учебники, выданные ученикам для 2019-2020 учебного года, это использованные в прошлом учебном году и новые учебники. Рекомендуем школьникам проявить заботу в отношении выданных государством учебников, и родители также должны осуществлять контроль в этом направлении», - сказал Мамедов.

Отметим, что на 2019-202 учебный год для I-XI классов издано 5668,865 тысяч учебников и методических пособий 322 наименований.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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