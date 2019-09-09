В Азербайджане подготовлены новые предложения по пищевому рациону в школах и детских садах

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения подготовило и представило Кабинету министров предложения относительно пищевого рациона детей в школах и детских садах.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

По словам председателя, после того как Кабинет министров утвердит эти предложения, Агентство будет осуществлять контроль над безопасностью этих продуктов.

«По предложениям минздрава Агентство подготовило соответствующие рекомендации - «зеленые», «желтые» и «красные» карточки. Информация об этом будет опубликована позднее. В «зеленых» карточках указан список продуктов, полностью разрешенных для употребления в пищу в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях. Находящиеся в «желтых» карточках продукты – требующие особого внимания при употреблении. Продукты, отраженные в «красных» карточках, следует полностью исключить из пищевого рациона детей. Эти рекомендации являются позицией Агентства пищевой безопасности», - сказал Тахмазли.

По словам председателя, Агентство провело мониторинги в 500 из порядка 1600 детских садов, которые действуют в стране. В настоящее время проверки в садиках продолжаются.

"В ближайшее время общественность будет проинформирована о проведенных во всех детских садах проверках. Как и каждый год, так и в этом году совместно с министерством образования будут контролироваться вопросы питания в общеобразовательных учреждениях и в них будет обеспечена охрана пищевой безопасности», - подытожил Горхмаз Тахмазли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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