В Азербайджане подготовлены новые предложения по пищевому рациону в школах и детских садах

9 сентября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения подготовило и представило Кабинету министров предложения относительно пищевого рациона детей в школах и детских садах.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

По словам председателя, после того как Кабинет министров утвердит эти предложения, Агентство будет осуществлять контроль над безопасностью этих продуктов.

«По предложениям минздрава Агентство подготовило соответствующие рекомендации - «зеленые», «желтые» и «красные» карточки. Информация об этом будет опубликована позднее. В «зеленых» карточках указан список продуктов, полностью разрешенных для употребления в пищу в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях. Находящиеся в «желтых» карточках продукты – требующие особого внимания при употреблении. Продукты, отраженные в «красных» карточках, следует полностью исключить из пищевого рациона детей. Эти рекомендации являются позицией Агентства пищевой безопасности», - сказал Тахмазли.

По словам председателя, Агентство провело мониторинги в 500 из порядка 1600 детских садов, которые действуют в стране. В настоящее время проверки в садиках продолжаются.

"В ближайшее время общественность будет проинформирована о проведенных во всех детских садах проверках. Как и каждый год, так и в этом году совместно с министерством образования будут контролироваться вопросы питания в общеобразовательных учреждениях и в них будет обеспечена охрана пищевой безопасности», - подытожил Горхмаз Тахмазли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва
Общество 16:22
В пищевом рационе населения Азербайджана преобладает пшеничная продукция
Общество 16:12
Стала известна основная причина отравлений в Азербайджане
Общество 14:00
В Азербайджане будет создана единая информационная база крупных государственных компаний
Экономика 7 сентября 15:02
В Азербайджане изменились правила выдачи сертификатов
Экономика 7 сентября 12:57
В Баку пройдет очередная ярмарка меда (ФОТО)
Экономика 6 сентября 19:42
Лента новостей
Казахстанская компания по транспортировке нефти закупит трубы
Тендеры 16:39
Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда
Турция 16:34
В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
Общество 16:31
Объем международных резервов Казахстана превысил $28 млрд
Бизнес 16:25
В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва
Общество 16:22
Компания «Сиязань Бройлер» значительно увеличит объем производства
Бизнес 16:20
Азербайджанская страховая компания увеличила чистую прибыль в 4,6 раза
Финансы 16:19
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 2-6 сентября
Энергетика 16:13
В пищевом рационе населения Азербайджана преобладает пшеничная продукция
Общество 16:12