Стала известна основная причина отравлений в Азербайджане

9 сентября 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно показателям лабораторных исследований причиной 95 процентов пищевых отравлений в Азербайджане является несоблюдение людьми правил личной гигиены.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, согласно результатам проведенных аудитов и мониторингов, по сравнению с предприятиями общественного питания правила пищевой безопасности больше соблюдаются в учреждениях первичного производства.

"Все факты пищевого отравления еще раз подтверждают, что больше всего правила пищевой безопасности не соблюдаются в предприятиях общественного питания. К ним относятся, в частности, дома торжеств, рестораны, кафе, где больше всего отравляются люди. Основным вопросом в системе пищевой безопасности является не только качество продуктов, но и соблюдение правил личной гигиены персоналом», - сказал Тахмазли.

Он отметил, что продукт может быть произведен, перевезен согласно всем правилам пищевой безопасности, но если эти лица не станут соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила при обработке, то на свадебных церемониях это может привести к печальным результатам.

Тахмазли добавил, что превышение доли транжиров в составе пищевых масел опасно для человеческого организма и Агентство намерено достичь того, чтобы в составе импортируемых и производимых в стране пищевых масел она не превышала двух процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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